Врач Залетова перечислила опасные продукты-ловушки на шведском столе

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Белковый завтрак, отказ от продуктов-ловушек и морепродукты на ужин помогут не набрать лишние килограммы во время отдыха по системе "все включено". Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она отметила, что отдых в таком формате многие воспринимают как гастрономический марафон, где нужно попробовать все и побольше, ведь за это уже заплачено.

"Но с точки зрения нашего тела такой подход является резким скачком от обычного режима к постоянному доступу к калорийной пище. И в такой ситуации сложно не набрать лишнего", – добавила эксперт.

Чтобы не располнеть, важно играть по определенным правилам: первое и самое главное из них – это обязательный завтрак, состоящий из легкоусвояемых белков, пояснила диетолог.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Утром надо идти за омлетом или яичницей, также можно добавить кусочек рыбы или сыра и обязательно положить в тарелку свежие овощи. Белок с клетчаткой дадут сытость на три-четыре часа, в отличие от углеводов, содержащихся в круассанах, сладких хлопьях и белом тосте с джемом, которые быстро поднимут сахар в крови, но уже через час приведут к чувству голода.

Другое важное правило – избегать продуктов-ловушек на шведском столе.

"Это соусы и заправки для салатов в больших общих мисках, а также любые нарезки в виде паштетов или намазок. В них почти нет воды, зато много масла, сахара и усилителей вкуса", – предупредила Залетова.

Опасен также жареный гарнир, например картофель фри или хрустящие кольца кальмаров, потому что они впитывают масло как губка.

"Отдельно хочется предупредить по поводу свежевыжатых соков и сладких газировок из автоматов: один стакан порой равен по сахару двум пончикам, при этом сытости ноль", – добавила диетолог.

Страшнее всего для фигуры – сочетание жирного и сладкого одновременно. Например, круассан с шоколадной пастой или пирожное с кремом и орехами. Организм при этом получает сигнал запасать максимум энергии и немедленно превращает полученное в жир, отметила врач.

"Во время обеда важно не забывать о простом правиле тарелки. Мысленно надо разделить ее на три части и одну половину заполнить некрахмалистыми овощами, такими как зеленые листья, огурцы, помидоры, сладкий перец, брокколи. Одну четверть стоит отвести под постный белок – это рыба, куриная грудка, морепродукты или индейка. Оставшуюся четверть – под сложные углеводы, это может быть рис, гречка, печеный картофель в мундире, кукуруза", – пояснила Залетова.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Обед всегда следует начинать с овощного салата и выпивать стакан воды. Это запустит пищеварение и немного заполнит желудок. Самое главное – есть надо медленно. Мозгу нужно 20 минут, чтобы понять, что есть сытость. Если же "проглотить" все за 10 минут, то сигнал насыщения может прийти, когда будет съедено лишнее.

Отдельный коварный момент – это ужин. Поздно вечером на шведском столе обычно много сыров, копченостей и сладкого. Но надо постараться обойтись легкоусвояемым белком в виде рыбы, морепродуктов в придачу с большим количеством зелени. Главный секрет в том, что стоит вознаграждать себя за умеренность не десертом, а прогулкой по пляжу после еды, заключила диетолог.

Ранее врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева посоветовала отказаться от сладких газировок, покупных соков и морсов. В них нет никаких полезных элементов, только сахар и красители, образующие на эмали тонкий слой. Последний становится отличной питательной средой для бактерий, деятельность которых приводит к кариесу.

