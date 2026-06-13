Диетолог Игнатикова: интервальное голодание противопоказано пациентам с РПП

Интервальное голодание – режим питания, при котором чередуется время с приемом пищи и без него. Однако для получения результата необходимо не только есть по часам, но и учитывать индивидуальную суточную норму калорий, рассказали врачи. Чем полезна такая система, разбиралась Москва 24.

Организм переключает метаболизм

Интервальное голодание (ИГ) – режим питания, предусматривающий чередование периодов, когда человек может есть, а когда нет, строго по часам. Уникальность такой системы сброса лишнего веса заключается в том, что организм переключает метаболизм и в качестве основного источника энергии начинает использовать жиры, а не углеводы, рассказала Москве 24 диетолог-терапевт Елена Игнатикова.

Основные схемы интервального голодания:



16/8: 16 часов голода, 8 часов – пищевое окно – время, когда можно есть. По мнению терапевта, такой вариант подходит большинству здоровых людей, он является самым популярным и физиологичным;

16 часов голода, 8 часов – пищевое окно – время, когда можно есть. По мнению терапевта, такой вариант подходит большинству здоровых людей, он является самым популярным и физиологичным; 14/10: 14 часов – для голода, 10 часов – для приема пищи. Это более мягкий вариант и часто рекомендуется женщинам в репродуктивном возрасте, так как резкие скачки инсулина и длительное голодание могут влиять на гормональный фон, рассказала врач.

14 часов – для голода, 10 часов – для приема пищи. Это более мягкий вариант и часто рекомендуется женщинам в репродуктивном возрасте, так как резкие скачки инсулина и длительное голодание могут влиять на гормональный фон, рассказала врач. 18/6 и 20/4: 18 или 20 часов голода, 6 или 4 часа – для приема пищи. Эксперт отметила, что это более строгие протоколы, которые требуют адаптации и высокой плотности питательных веществ в еде.

Также есть и альтернативный вариант – 5/2. Эта схема предусматривает 5 дней обычного питания и 2 – с ограничениями суточной нормы до 500–600 килокалорий. Однако этот режим для некоторых сложен психологически, добавила Игнатикова.

Чтобы выбрать схему интервального голодания, врач посоветовала опираться на гормональный статус, особенно это касается женщин, а еще определить, какую цель преследует человек.





Елена Игнатикова диетолог-терапевт Для снижения веса оптимально выбрать схему 14/10 или 16/8. Нет смысла мучить себя 20/4. При наборе массы интервальное голодание, наоборот, часто мешает, так как сложно съесть дневную норму калорий и белка за короткое пищевое окно.

При этом женщинам в репродуктивном возрасте стоит отказаться от длительного голодания (более 16 часов), так как такой режим может привести к нарушению менструального цикла. При этом мужчинам ИГ подходит больше и переносится легче из-за стабильности гормонального фона, отметила эксперт.

Перфекционисты в группе риска

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 уточнила, что при выборе режима интервального голодания стоит проконсультироваться со специалистом.

Тем, кто решил попробовать такую систему впервые, эксперт посоветовала начать с другой схемы – 12/12: употреблять пищу можно в течение 12 часов, а в остальное время – воздержаться. Например, первый прием сделать в 08:00, последний – в 20:00. Такой режим не потребует особой подготовки, так как "окно голода" совпадает с периодом сна и поможет не переедать перед ночным отдыхом.





Надежда Чернышова врач-терапевт В целом интервальное питание дисциплинирует и позволяет осознанно подходить к приему пищи и рациону. Выбранный режим должен быть комфортным: кому-то подойдет ранний ужин, а кому-то – поздний завтрак.

Однако ИГ может быть и источником стресса, например, при нарушении режима по социальным причинам. Кроме того, есть риск неправильно рассчитать количество еды и калорийность, что может привести к сильному голоду и срывам. Стоит помнить, что такая схема питания не принесет результатов, если суточная энергетическая ценность продуктов будет превышена. Снижение веса происходит только при дефиците калорий, отметила эксперт.

"Также нужно учитывать наличие физической активности. В период "окна голода" стоит исключить интенсивные тренировки, так как это может привести к резкому снижению уровня сахара в крови", – указала врач.

В свою очередь, диетолог Елена Игнатикова отметила, что вариант даже с самой легкой схемой ИГ не подойдет людям с расстройством пищевого поведения, склонным к перфекционизму и жесткому контролю.

"Интервальное голодание может стать социально одобряемым прикрытием для жесткой диеты. Схема "диета-срыв-вина – еще более жесткая диета" – классический путь к компульсивному перееданию. Если в анамнезе у пациента была нервная анорексия или булимия, интервальное голодание категорически противопоказано", – отметила терапевт.

Кроме этого, уже начатое ИГ нужно прекратить, когда наблюдается нарушение менструального цикла, проблемы со сном, выпадение волос, сухость кожи. Стоит пересмотреть план питания, если есть психологический дискомфорт – постоянные мысли о еде, раздражительность, апатия, снижение работоспособности, подчеркнула специалист.

Абсолютными противопоказаниями для интервального голодания является беременность, лактация (кормление новорожденного), сахарный диабет, возраст до 18 лет и дефицит массы тела, заключила эксперт.

