Посол РФ назвал сроки окончания строительства "Северного потока – 2"

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Строительные работы по газопроводу "Северный поток – 2" находятся в финальной стадии, до их завершения остаются "считанные недели". Об этом в интервью газете "Известия" заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели. <...> Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения", – сказал он.
Он также подчеркнул, что достигнутые Соединенными Штатами и ФРГ договоренности относительно российского газопровода, в частности, обязывающие Берлин добиваться в отдельных случаях санкций против Москвы, не являются соглашением и юридическим документом.
"Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет", – подчеркнул Нечаев.
Ранее сообщалось, что строительство "Северный потока – 2" практически полностью завершено. Его готовность составляет 99%. Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня.
Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.
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