В США назвали три препятствия для запуска "Северного потока – 2"

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"Северный поток – 2" уже достроен, однако существует три препятствия для его запуска, считает обозреватель Америка Эрнандез. Об этом она написала в своей статье для издания Politico.
По ее мнению, первым барьером являются пусконаладочные работы, которые могут продолжаться до трех месяцев.
"Необходимо очистить морские участки газопровода, после чего проверить на наличие протечек и других потенциальных проблем", – написала она.
Вторым барьером, по мнению Эрнандез, является получение сертификата безопасности от независимой организации, которая признана мировым сообществом. Третьим – получение разрешения от немецкого Федерального сетевого агентства.
По словам Эрнандез, процесс сертификации может затянуться до десяти месяцев. Она также заявила, что немецкий регулятор вправе выдать временное разрешение, если появится угроза энергетической безопасности для ФРГ.
Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство Германии получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство вынесет вердикт не позднее 8 января 2022 года. Саму заявку направили еще в июне. Все это время ее изучали на предмет полноты комплекта документов.
Строительство трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено
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