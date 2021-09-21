Климкин допустил сильное давление на Украину после выборов в Госдуму РФ

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Украина рискует оказаться под сильным давлением после прошедших в России выборов в Госдуму, считает экс-глава МИД страны Павел Климкин. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.
Дипломат считает, что Евросоюз признает итоги российского голосования, в том числе в Крыму и Донбассе. Причиной этому станет необходимость переговоров европейских политиков с российскими властями о ситуации в Афганистане, высоких ценах на газ и политике в отношении Китая.
"Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины", – выразил мнение Климкин.
Экс-глава МИД уверен, что у России нет помех для использования данной возможности. При этом Климкин не привел подробности, о каких именно действиях идет речь.
Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В них приняли участие 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
По итогам обработки 99% протоколов по федеральным округам "Единая Россия" набрала 49,82% голосов. Второе место заняла КПРФ с результатом 19%, затем идут ЛДПР – 7,49%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 7,42% и "Новые люди" – 5,35%.
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