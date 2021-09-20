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Политика

14:10

"Единая Россия" набрала 49,82% голосов по итогам обработки 99% протоколов

политика выборы в Госдуму

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По результатам обработки 99% протоколов по федеральным округам "Единая Россия" набрала 49,82%, сообщает Центризбирком РФ.

Второе место заняла КПРФ с 19%, затем идут ЛДПР – с 7,49%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" с 7,42% и "Новые люди" с 5,35%.

"Партия пенсионеров" набрала 2,47%, "Яблоко" (в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента) – 1,32%, "Коммунисты России" – 1,28%, "Зеленые" – 0,91%, "Родина" – 0,80%, "Российская партия свободы и справедливости" – 0,77%, "Зеленая альтернатива" – 0,64%, "Партия роста" – 0,51%, "Гражданская платформа" – 0,15%.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.

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