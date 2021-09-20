В ЕР ответили на вопрос о возможном отказе Лаврова и Шойгу от мандатов

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В "Единой России" идут консультации на тему возможного отказа глав МИД РФ Сергея Лаврова и Минобороны Сергея Шойгу, входящих в федеральный список кандидатов партии на думские выборы, заявил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.