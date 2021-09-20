В Москве разыграли последние шесть квартир среди участников ДЭГ

Третий, последний розыгрыш квартир среди проголосовавших онлайн на выборах в столице прошел в прямом эфире телеканала Москва 24.

Шесть победителей акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" выиграли по однокомнатной квартире. Победителями стали участники со следующими уникальными кодами: 5963330626, 4706164393, 7398197552, 5933361278, 5178581229 и 1300679858.

Горожанам, которые стали победителями, направляют СМС с номера DIT_MOS с сообщением о выигрыше и необходимости активировать код на сайте программы для получения приза.

Узнать, является ли код выигрышным, можно самостоятельно с 10:00 до 12:00 на сайте "Миллион призов". Для этого необходимо авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru и ввести код участника в специальном окне.

Выборы в Госдуму прошли в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным.

