В Москве системой ДЭГ было выдано более 1,9 млн бюллетеней

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве системой дистанционного электронного голосования было выдано 1 943 590 бюллетеней. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
"Всего на участие в онлайн-голосовании было зарегистрировано более двух миллионов избирателей. Явка составила 96,5 процента", – говорится в сообщении.
Среди участников онлайн-голосования проводятся розыгрыши призов, в том числе однокомнатных квартир в Москве, автомобилей, а также 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов. Их можно потратить на благотворительность, посещение кафе и ресторанов, покупку вещей, мебели, продуктов и лекарств.
Первый розыгрыш состоялся 18 сентября. Победителей опередили при помощи генератора случайных чисел.
Последний розыгрыш призов среди столичных избирателей, воспользовавшихся системой интернет-голосования, пройдет 20 сентября с 09:00 до 10:00 в прямом эфире телеканала Москва 24.
Онлайн-голосование проходило с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Принять участие в ДЭГ могли жители Москвы и Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Также проголосовать онлайн могли жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Электронное голосование является надежным и прозрачным, это стало возможным благодаря техническим возможностям, такое мнение ранее выразил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По его словам, благодаря электронному голосованию граждане превратились в одного большого наблюдателя. Он добавил, что такое голосование позволяет не только следить за динамикой голосов, но и возвращаться в прошлое, проанализировав, насколько динамика естественна.
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