В Москве системой ДЭГ было выдано более 1,9 млн бюллетеней

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве системой дистанционного электронного голосования было выдано 1 943 590 бюллетеней. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Всего на участие в онлайн-голосовании было зарегистрировано более двух миллионов избирателей. Явка составила 96,5 процента", – говорится в сообщении.

Среди участников онлайн-голосования проводятся розыгрыши призов, в том числе однокомнатных квартир в Москве, автомобилей, а также 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов. Их можно потратить на благотворительность, посещение кафе и ресторанов, покупку вещей, мебели, продуктов и лекарств.

Первый розыгрыш состоялся 18 сентября. Победителей опередили при помощи генератора случайных чисел.

Последний розыгрыш призов среди столичных избирателей, воспользовавшихся системой интернет-голосования, пройдет 20 сентября с 09:00 до 10:00 в прямом эфире телеканала Москва 24.

Онлайн-голосование проходило с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Принять участие в ДЭГ могли жители Москвы и Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Также проголосовать онлайн могли жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Электронное голосование является надежным и прозрачным, это стало возможным благодаря техническим возможностям, такое мнение ранее выразил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, благодаря электронному голосованию граждане превратились в одного большого наблюдателя. Он добавил, что такое голосование позволяет не только следить за динамикой голосов, но и возвращаться в прошлое, проанализировав, насколько динамика естественна.