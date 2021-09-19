Политолог Костин: ДЭГ решило задачу привлечения к голосованию лояльного электората

21:01
Фото: ТАСС/Andreyev Vladimir
Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что дистанционное электронное голосование помогло мобилизовать электорат.
"Это всегда была такая очень сложная идея – создать условия для удобного комфортного голосования московского электората. ДЭГ полностью решило эту задачу", – заявил эксперт.
По мнению Костина, партия "Единая Россия" активно привлекала сторонников к электронному голосованию, понимая его удобство как альтернативного способа отдать голос.
"Я уже вижу, какое напряжение и оживление будет в штабах КПРФ, ЛДПР, "Яблоко" (в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента). Ошибка, конечно же, что другие партии проспали ДЭГ", – добавил политолог.
Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Итоговая явка на цифровое волеизъявление в столице составила 96,5%.
В МВД заявили об отсутствии существенных нарушений в ходе выборов
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