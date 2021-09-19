Касперский рассказал, как системе ДЭГ удалось справиться с кибератаками

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал, как системе электронного голосования удалось справиться с кибератаками. Об этом он сообщил в эфире телеканала Москва 24.

По его словам, голосование – это довольно заметное событие. Он подчеркнул, что это одно из самых важных мероприятий, поэтому было бы удивительно, если бы таких атак не было.

"Мы живем в цифровом пространстве, в интернете как бы нет границ, поэтому говорить, из каких конкретно стран приходят эти атаки, не очень правильно. Нужно выяснять, что это был за инструмент, кто был заказчиком, потому что DDoS-атаки очень часто осуществляются инструментом, который сдают в аренду. Поэтому говорить об атрибуции пока рановато, а вот готовиться к следующим атакам следует обязательно", – сказал Касперский.

Он подчеркнул, что прошедшее онлайн-голосование – пилотный проект. Касперский добавил, что в результате так называемых DDoS-атак происходит некоторая деградация функционала. По его словам, ничего страшного не произошло, голосование шло почти в штатном режиме.

"Единственное – средства мониторинга немного тормозили. В этом нет ничего критического, просто в будущем надо готовиться к тому, чтобы системы были готовы к подобным атакам и чтобы деградации не происходило. Чтобы они были сильнее защищены", – сказал специалист.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.