Первые итоги голосования на выборах в Госдуму подведут после 21:00 по мск

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев заявил, что первые данные по выборам депутатов Госдумы появятся вечером 19 сентября, передает ТАСС.

"После 21:00 по московскому времени", – уточнил специалист в ответ на соответствующий вопрос.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Согласно данным на утром 19 сентября, в онлайн-формате уже проголосовали более 1,7 миллиона москвичей. В надомном голосовании приняла участие 151 тысяча горожан.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.