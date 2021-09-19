Второй розыгрыш "Миллиона призов" среди участников ДЭГ прошел в Москве

Среди голосующих онлайн москвичей провели второй розыгрыш "Миллиона призов"

Второй розыгрыш призов среди проголосовавших онлайн на выборах в столице прошел в прямом эфире телеканала Москва 24.

Пять победителей акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" выиграли по однокомнатной квартире.

Победителями стали участники со следующими уникальными кодами: 3435660589,1970522607, 3852386154, 1074736441, 2763457473.

Горожанам, которые выиграли, после 12:00 каждого дня розыгрыша направляют СМС с номера DIT_MOS с сообщением о выигрыше и необходимости активировать код на сайте программы для получения приза.

Узнать, является ли код выигрышным, можно самостоятельно с 10:00 до 12:00 на сайте "Миллион призов". Для этого необходимо авторизоваться с помощью учетной записи mos.ru и ввести код участника в специальном окне.

Принять участие в розыгрыше смогли все, кто проголосовал 18 сентября до 20:00 – всего более 1,1 миллиона человек. В следующий раз призы разыграют 20 сентября среди проголосовавших 19 сентября.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

