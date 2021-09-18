Общественный штаб: Жалоб на систему ДЭГ практически не зафиксировано

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Жалоб на систему дистанционного онлайн-голосования практически не зафиксировано. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.

"У нас практически нет жалоб на электронное голосование", – отметил Венедиктов, добавив, что один избиратель, записанный на онлайн-голосование, пришел на избирательный участок и отдал голос.

"Она (избирательница) оставила расписку, что не будет голосовать в электронном виде, потому что мы не можем ее изъять из реестра, блокчейн не позволяет. Она оставила расписку, <…> получила бюллетень, проголосовала бумажно, электронно не проголосовала", – объяснил руководитель Общественного штаба.

Он уточнил, что в данном случае это не будет являться двойным голосованием.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.