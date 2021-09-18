Поклонская прокомментировала призыв Киева не признавать легитимность Госдумы

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что в призыве МИД Украины не признавать легитимность Госдумы РФ нового созыва из-за Крыма нет здравого смысла. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее МИД Украины призывал другие страны и международные организации не признавать результаты выборов в Крыму и легитимность сформированной таким образом Государственной думы РФ, а также усилить давление на Россию и расширить список санкций.

"Призывы украинской власти не признавать Госдуму нового созыва являются оправданием преступлений своих предшественников 2014 года по развалу и продаже Украины и никакого здравого смысла не имеют", – заявила Поклонская.

По мнению политика, украинским властям, прежде чем делать такие заявления, нужно обратиться к событиям 2013–2014 годов в собственной стране, когда незаконно был изменен конституционный строй и принят ряд преступных политических решений.

"Следствием этого Крым и стал российским, а люди, слышащие угрозы в свой адрес, реализовали свое право на самоопределение. В 2014 году в Киеве хотели перемен, они их получили", – сказала депутат.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

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