Поклонская может стать послом РФ в Кабо-Верде – СМИ

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в скором времени может занять должность посла РФ в Кабо-Верде. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщения источников в Государственной Думе.

Как отмечает СМИ, для Поклонской уже были подготовлены соответствующие документы. Вопрос о ее назначении в скором времени рассмотрит международный комитет парламента.

Официального подтверждения данной информации пока нет. Сама Поклонская эти сообщения также не комментировала.

Ранее Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах. Тогда она отмечала, что на новом месте работы снова сможет надеть свой китель.

Позднее Поклонская заявила, что решение отказаться от участия в предстоящих выборах связано с переходом на другую работу. При этом от раскрытия подробностей она отказалась.