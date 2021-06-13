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Политика

03:38

Поклонская объяснила свой отказ от участия в выборах в Госдуму

политика

Фото: https://vk.com/duma

Решение отказаться от участия в предстоящих парламентских выборах связано с переходом на другую работу, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в интервью РИА Новости.

"Причиной снятия с участия в выборах явилось мое решение о переходе на другую работу, не связанную с работой депутата, но интересную для меня", – сказала она.

Поклонская не стала раскрывать подробности новой работы, но уточнила, что "сосредоточится на темах, которые интересуют людей", среди которых – сохранение уникальных заповедных территорий, экология, доступность пляжей и здравоохранение.

О снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах Поклонская объявила в конце мая текущего года. Тогда она отмечала, что на новом месте работы снова сможет надеть свой китель.

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