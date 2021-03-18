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Регионы

11:23

Поклонская рассказала, что происходило в Крыму после событий на Майдане

регионы

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о событиях, которые происходили в Крыму после событий на Майдане. Об этом сообщает RT.

По ее словам, Украина раскололась на русскоязычную и украиноязычную части. Депутат уточнила, что страну разделили специально.

"Так вот, на территории полуострова, где 2,5 миллиона человек проживали на тот момент, украинской государственности не стало не потому, что мы от нее отказались, а потому, что Киев отключил нас от всего", – уточнила Поклонская.

Она также добавила, что в тот момент на Украине перестали осуществлять работу административные организации, которые выплачивали пенсии, зарплаты, а также обеспечивали правопорядок на территории Крыма.

Ранее сообщалось, что YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24". Автор ленты, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов отметил, что такое решение могло быть принято в преддверии седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Он добавил, что его о блокировке никто не предупреждал.

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