Поклонская отказалась от выборов в Госдуму

Фото: vk.com/poklonskaya_nv

Депутат Госдумы и бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская отказалась от участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия", которое должно было определить кандидатов на выборы в федеральный парламент нового созыва. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой", – отметила Поклонская.

Куда именно уходит, она не уточнила, но пообещала сообщить о новой работе позже. Поклонская также отметила, что сможет снова надеть китель.

В марте Наталья Поклонская рассказала о событиях, которые происходили в Крыму после событий на Майдане.

По ее словам, Украина раскололась на русскоязычную и украиноязычную части. Она уточнила, что страну разделили специально.