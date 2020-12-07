Поклонская предложила Маску переехать в Крым

Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила основателю SpaceX Илону Маску переехать жить в Крым. Так она ответила на его заявление о намерении переехать из Калифорнии в Техас.

"Хочу предложить господину Маску лучший вариант – переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию", – написала Поклонская в Instagram.

Она выразила мнение, что так у Маска появится возможность продемонстрировать способность решать земные, а не межгалактические задачи, которые стоят перед Крымом из-за Украины, которая лишила население полуострова доступа к пресной воде.

"Как тебе такое, Илон Маск?" – заключила депутат.

Ранее Илон Маск рассказал, когда человек высадится на Марс. По расчетам главы SpaceX, это может произойти через шесть лет, а при благоприятном раскладе – уже через четыре года.