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Наука

10:55

Илон Маск рассказал, когда человек высадится на Марс

наука

Фото: ТАСС/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Глава космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый человек сможет отправиться на Марс через шесть лет, а при благоприятном раскладе – уже через четыре года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет", – сказал Маск на вручении премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

По его словам, человек сможет высадиться на поверхность Красной планеты и через четыре года, "если повезет". Отправку на Марс непилотируемой миссии SpaceX Маск планирует осуществить через два года.

Ранее Илон Маск рассказал о сложностях возможной колонизации Марса. По его словам, в разы сложнее создать на планете базу для проживания людей, чем добраться на нее. Маск добавил, что во время исполнения задачи по созданию самодостаточной базы повышается вероятность гибели.

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