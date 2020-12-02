Илон Маск рассказал, когда человек высадится на Марс

Фото: ТАСС/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB
Глава космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый человек сможет отправиться на Марс через шесть лет, а при благоприятном раскладе – уже через четыре года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет", – сказал Маск на вручении премии Аксель-Шпрингер в Берлине.
По его словам, человек сможет высадиться на поверхность Красной планеты и через четыре года, "если повезет". Отправку на Марс непилотируемой миссии SpaceX Маск планирует осуществить через два года.
Ранее Илон Маск рассказал о сложностях возможной колонизации Марса. По его словам, в разы сложнее создать на планете базу для проживания людей, чем добраться на нее. Маск добавил, что во время исполнения задачи по созданию самодостаточной базы повышается вероятность гибели.
Глава Роскосмоса оценил ролик о рязанской кибердеревне на Марсе