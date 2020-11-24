Илон Маск обошел Билла Гейтса в рейтинге самых богатых людей мира

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg, опередив основателя компании Microsoft Билла Гейтса, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Состояние предпринимателя выросло на 7,2 миллиарда долларов на фоне роста курса акций Tesla и теперь составляет примерно 128 миллиардов долларов. Состояние Билла Гейтса оценивается также в 128 миллиардов.

Таким образом, Маск теперь уступает только главе компании Amazon Джеффу Безосу, чье состояние оценивается в 182 миллиарда долларов.

Еще на прошлой неделе Илон Маск занимал третью строчку в этом списке, опережая создателя Facebook Марка Цукерберга. Менее чем за неделю состояние основателя Tesla выросло на 8 миллиардов долларов, а за последние 12 месяцев – на 100 миллиардов.