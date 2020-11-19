Илон Маск опередил Цукерберга в списке самых богатых людей мира

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На третьей строчке списка самых богатых людей мира оказался основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, обойдя создателя Facebook Марка Цукерберга, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что состояние Маска достигло 120 миллиардов долларов, в то время как Цукерберг является обладателем 103 миллиардов долларов.

Специалисты полагают, что к изменениям привел рост акций компании Tesla – на 8,2% 17 ноября и на 10,2% 18 ноября. Стало известно, что в декабре она будет добавлена в индекс широкого рынка S&P 500.

Возглавил рейтинг богатейших людей мира Джефф Безос, основавший Amazon. Его состояние оценивается в 183 миллиарда долларов. Вторым стал основатель Microsoft Билл Гейтс, обладающий 128 миллиардами долларов.

Ранее сообщалось, что корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами пристыковался к Международной космической станции. Стыковка, которая проходит в автоматическом режиме, завершилась после того, как вслед за мягким захватом техника закрепила прибывший корабль на станции.

Первый старт космического судна прошел 30 мая, за ним лично наблюдал президент США Дональд Трамп. Crew Dragon стал первым в истории космическим кораблем, который был создан частной компанией.