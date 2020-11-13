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Общество

11:15

Илон Маск сдал в один день четыре теста на COVID-19 с разными результатами

за рубежом общество

Фото: ТАСС/Kiichiro Sato/AP

Глава SpaceX Илон Маск рассказал, что за один день сдал четыре теста на коронавирусную инфекцию. Результаты двух из них оказались отрицательными, двух – положительными, сообщает "Газета.ру".

"Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. (Результаты) двух тестов пришли отрицательные, двух – положительные", – написал Маск в соцсети.

По его словам, это были экспресс-тесты на антигены компании Becton, Dickinson and Company. При тестировании использовалось одно и то же оборудование. Даже медсестра не менялась, отметил бизнесмен.

Ранее в Кузбассе после первой инъекции вакцины "Спутник V" медик получил положительный результат теста на коронавирус. Ранее аналогичная ситуация произошла с тремя медиками в Алтайском крае.

В Минздраве данное явление объяснили тем, что у испытуемых не успели выработаться антитела и сформироваться иммунитет.

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