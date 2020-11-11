В Алтайском крае у трех медиков, привитых вакциной "Спутник V", выявили коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы
У трех медиков в Алтайском крае после того, как они получили вакцину от коронавируса "Спутник V", выявили положительные результаты теста на COVID-19. Об этом рассказали в управлении печати и массовых коммуникаций региона.
"В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции (вакциной "Спутник V"), заразились коронавирусом. Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков", – сказано в сообщении.
Отмечается, что, по данным разработчиков, вакцина является двухкомпонентной. Через три недели после первой инъекции человек получает вторую. И еще через три недели у него формируется иммунитет.
Ранее в Алтайский край доставили 42 комплекта вакцины. Второй завоз планируется в начале 2021 года в объеме 2 тысяч доз.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,261 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 817 109 случаев COVID-19, вылечился 1 350 741 человек, скончался 31 161.
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