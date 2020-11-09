Гинцбург заявил о вакцинации от коронавируса групп высокого риска

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В России активно идет вакцинация от COVID-19 граждан из групп высокого риска, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"В нашей стране уже активно идет вакцинация граждан, входящих в группу высокого риска заражения, прежде всего медицинских работников. Идет масштабирование производства, к процессу подключаются новые производственные площадки", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Первая в мире вакцина от COVID-19 под названием "Спутник V" была создана на базе Центра имени Гамалеи. Вторая вакцина была зарегистрирована 14 октября. Она была разработана в центре "Вектор".

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, наличие нескольких вакцин от коронавируса позволит врачам и пациентам делать выбор. Она отметила, что это касается тех, кто имеет хронические заболевания или аллергические реакции.

