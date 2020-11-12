В Кузбассе медик заболел COVID-19 после введения первой дозы вакцины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
После получения первой инъекции вакцины "Спутник V" медик в Кузбассе получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом рассказала первый заместитель главы регионального Минздрава Елена Зеленина.
"Заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода, скорее всего, не представляется возможным, потому как это может быть просто совпадением", – высказалась Зеленина на брифинге по эпидемиологической ситуации.
Ранее аналогичная ситуация произошла с тремя медиками в Алтайском крае. В Минздраве данное явление объяснили тем, что у испытуемых не успели выработаться антитела и сформироваться иммунитет.
По данным разработчиков, вакцина является двухкомпонентной. Через три недели после первой инъекции человек получает вторую. И еще через три недели у него формируется иммунитет.
В Центре имени Гамалеи рассказали, как будет проходить вакцинация от коронавируса
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