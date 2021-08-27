В Госдуме анонсировали заседание по вопросу назначения Поклонской послом

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что в ближайшее время состоится заседание комитета по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде, пишет РИА Новости.

"Могу сказать, что в ближайшее время состоится заседание международного комитета Госдумы по этому вопросу", – сказал он, отвечая на вопрос о назначении Поклонской.

Ранее СМИ сообщили, что член комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в скором времени может занять должность посла РФ в Кабо-Верде. Отмечалось, что для нее уже были подготовлены соответствующие документы.

До этого Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах. Тогда она отмечала, что на новом месте работы снова сможет надеть свой китель.

Позднее она заявила, что решение отказаться от участия в предстоящих выборах связано с переходом на другую работу. При этом раскрыть подробности она отказалась.

