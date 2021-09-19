Венедиктов заявил, что на дому на выборах проголосовали уже 151 тыс москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Среди москвичей, голосующих на дому, участие в выборах приняли уже 151 тысяча человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова.

"У нас на дому проголосовала 151 тысяча человек. Напомню, что у нас заявлений 220 (тысяч. – Прим. ред.)", – заявил Венедиктов.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

