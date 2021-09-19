Возможностью отложенного решения на ДЭГ воспользовались 214 тыс москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 214 тысяч уникальных пользователей воспользовались функцией "отложенное решение" на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Это от уже принявших участие в электронном голосовании 12,5%", – приводит слова Венедиктова Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что свыше 1,7 миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму.

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов отметил, что на 20:00 по московскому времени 18 сентября явка на парламентских выборах в столице составила 34,42%.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

