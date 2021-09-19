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Итоговая явка онлайн-избирателей на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за голосованием.

"Онлайн-избирателей – 2 014 765. Выдано бюллетеней – 1 943 590. Явка – 96,5%", – говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября.

В голосовании приняли участие граждане РФ, достигшие 18 лет, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Жители столицы выбирали депутатов Госдумы и Мосгордумы в избирательных округах № 19 и 37, а также муниципальных депутатов в Щукине.

Также москвичи могли проголосовать в онлайн-формате.