Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании 17–19 сентября

17:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Миллион жителей столицы подали заявление на участие в онлайн-голосовании 17–19 сентября, сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели", – написал мэр.
Он напомнил, что с 17 по 19 сентября граждане выберут депутатов Госдумы и муниципальных депутатов в некоторых районах Москвы.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.
Заявления об участии в онлайн-голосовании принимают до 13 сентября включительно. Для того чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, нужно заполнить заявление на mos.ru. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно иметь московскую регистрацию и полностью заполненный профиль, а также быть совершеннолетним.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: