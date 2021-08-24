Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании 17–19 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Миллион жителей столицы подали заявление на участие в онлайн-голосовании 17–19 сентября, сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели", – написал мэр.

Он напомнил, что с 17 по 19 сентября граждане выберут депутатов Госдумы и муниципальных депутатов в некоторых районах Москвы.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.

Заявления об участии в онлайн-голосовании принимают до 13 сентября включительно. Для того чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, нужно заполнить заявление на mos.ru. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно иметь московскую регистрацию и полностью заполненный профиль, а также быть совершеннолетним.