Москвичам рассказали о регистрации для участия в онлайн-голосовании

Зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании можно уже сейчас. Процедуру запустили со 2 августа. Заявления принимают до 13 сентября включительно. И, по данным Центризбиркома, москвичи оказались одними из самых активных.

Для того, чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, нужно заполнить заявление на mos.ru. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно иметь московскую регистрацию и полностью заполненный профиль, а также быть совершеннолетним.

Подача заявления занимает всего пару минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.