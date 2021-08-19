Около 1 млн человек подали заявления для онлайн-голосования в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Около одного миллиона человек подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре, сообщается в телеграм-канале Центризбиркома.
"Лидирует Москва: 738 тысяч заявлений", – уточнила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Для участников дистанционного голосования в городе пройдет программа "Миллион призов – #ВыбираемВместе". Москвичи смогут получить бонусные баллы и принять участие в розыгрыше суперпризов – автомобилей или однокомнатных квартир.
Среди партнеров программы – магазины продуктов, одежды и косметики, мебели, техники, товаров для дома и животных, детских и спортивных товаров, аптеки, а также кафе и рестораны.
Ранее Центризбирком России утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из результатов жеребьевки следует, что первые три номера в бюллетене занимают КПРФ, партия "Зеленые" и ЛДПР.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.
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