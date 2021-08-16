Центризбирком России утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

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Центризбирком России на заседании в понедельник, 16 августа, утвердил порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщает ТАСС.

Из результатов жеребьевки следует, что первые три номера в бюллетене занимают КПРФ, партия "Зеленые" и ЛДПР. Четвертое место – партия "Новые люди", после нее идет "Единая Россия". "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и партия "Яблоко" займут шестое и седьмое место. Дальше по порядку идут Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России". Номера с 10 по 14 заняли партии "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

"Многие партии, конечно, придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене. Хотя, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия, каждый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании. И насколько эта работа найдет отклик в сердцах избирателей", – отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Также она попросила представителей партий об активности подготовки наблюдателей на всех участках.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе – можно будет проголосовать в онлайн-формате. Отмечается, что жители Москвы подали уже 500 тысяч заявлений на участие в голосовании на выборах в Госдуму посредством онлайн-формы.

