500 тысяч заявлений подали москвичи на участие в онлайн-голосовании с 17 по 19 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жители Москвы подали 500 тысяч заявлений на участие в голосовании на выборах в Госдуму посредством онлайн-формы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Данные направлены на проверку в Центризбирком России для подтверждения права избирателя принимать участие в выборах. Итоговое число зарегистрированных станет известно после 13 сентября, когда завершится сверка списков избирателей.
Присоединиться к онлайн-голосованию могут все совершеннолетние граждане России, постоянно зарегистрированные в Москве. Для этого потребуется аккаунт на портале mos.ru. Регистрация для голосования в удаленном формате доступна до 23:59 13 сентября 2021 года.
За несколько дней до старта голосования пользователи, которые подали заявления, получат уведомление о включении в список электронных избирателей в личном кабинете на mos.ru, в СМС и по электронной почте. Проголосовать при помощи бумажного бюллетеня они не смогут.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
Ранее в московский корпус наблюдателей записались более 13 тысяч человек. Все будущие наблюдатели в обязательном порядке пройдут два этапа обучения, по итогам которого предусмотрено тестирование. В 2021 году образовательная программа состоит из двух разделов: дистанционного и очного.
Центризбирком утвердил порядок голосования на выборах в сентябре
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