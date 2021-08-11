Атаки хакеров сделают систему онлайн-голосования безопаснее – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Привлечение хакеров к тестированию системы электронного голосования помогает сделать ее безопаснее, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на представителя "Лаборатории Касперского" Александра Сазонова. Специалист считает, что сотрудничество с "белыми" хакерами позволяет выяснить насколько система устойчива к взломам.

Программа "баг баунти" предполагает привлечение сторонних лиц для поиска ошибок и уязвимостей в системе, рассказал Сазонов. Любой желающий может получить вознаграждение, если обнаружит бреши в безопасности системы.

"Этот опыт уже был применен. И, более того, были выявлены определенные моменты, в которых система может быть улучшена. Открытый подход к разработке, эксплуатации, к привлечению экспертов помогает достигнуть качества системы", – пояснил эксперт.

Московскую систему онлайн-голосования проверяли четыре раза. Последнее тестирование состоялось с 29 по 30 июля. По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, на систему электронного голосования совершили порядка 14 кибератак, однако они не повлияли на ход голосования.

В Москве систему онлайн-голосования используют на выборах 17-19 сентября. Зарегистрироваться на участие в электронном голосовании москвичи могут с 2 августа. Для этого необходимо быть старше 18 лет, иметь активное избирательное право и полную учетная запись на mos.ru.