Система электронного голосования позволит москвичам сделать выбор безопасно – Румянцев

Фото: из личного архива А. Румянцева

Дистанционное электронное голосование позволит гражданам избежать контактов друг с другом на избирательных участках и сделать выборы максимально безопасными. Такое заявление сделал академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

"Как врач я хорошо знаю, что любое нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве – школе, поликлинике, больнице, общественном транспорте – значительно увеличивает риск распространения различных инфекционных заболеваний. Сейчас, когда коллективный иммунитет к COVID-19 еще не сформировался, не стоит подвергать себя повышенной опасности", – отметил Румянцев.

Он выразил мнение, что электронное голосование также позволит реализовать свое избирательное право людям, которые находятся в группе повышенного риска – пожилым и тем, кто находится в самоизоляции или на карантине.

Он также напомнил, что в середине сентября начнется сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ, что может подвергнуть опасности здоровье граждан, присутствующих на избирательных участках.

"Использование масок и других средств защиты не дает 100-процентной защиты от коронавируса и других вирусных заболеваний. Система дистанционного электронного голосования – единственный способ проголосовать из дома или любого другого места, не рискуя заразиться COVID-19", – подчеркнул специалист.

В нынешнем году для жителей ряда регионов будет доступно электронное голосование на выборах. Принять участие может каждый гражданин РФ, достигший совершеннолетия. Для подачи заявления необходимо иметь учетную запись на mos.ru. Прием заявок закончится в 23:59 13 сентября.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

