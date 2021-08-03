150 тысяч москвичей подали заявку на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

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150 тысяч человек уже подали заявление на участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи смогут проголосовать за депутатов Госдумы, а жители некоторых районов также смогут выбрать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов Щукина.

Принять участие может каждый гражданин РФ, достигший совершеннолетия. Для подачи заявления необходимо иметь учетную запись на mos.ru. Прием заявок закончится в 23:59 13 сентября.

Итоговое количество электронных избирателей станет известно после окончания регистрации, поскольку все поданные заявления сначала проходят обязательную проверку в ЦИК России.

Ранее сообщалось, что в столице завершились тестовые испытания системы дистанционного онлайн-голосования. Всего за два дня тестирования было выдано 146 593 бюллетеня. Проголосовали 142 907 человек.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

