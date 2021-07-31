Хакеры 14 раз атаковали систему онлайн-голосования в Москве во время тестирования

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Порядка 14 попыток кибератак было совершено на систему электронного голосования в Москве в ходе ее общегородского тестирования, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Порядка 14 (атак – Прим. ред.) их всего было. Конкретно DDoS, когда идет массовый запрос на фронтальную часть, их было две, но они не были самыми интересными из тех, что случились", – заявил он в эфире радио "Эхо Москвы".

По словам Костырко, система сработала штатно и атаки никак не повлияли на ход голосования. Кроме того, он рассказал, что во время тестирования был выявлен новый вид порчи бюллетеней.

Общегородское тестирование системы онлайн-голосования проводился в Москве 29–30 июля. Всего за два дня проверки было выдано 146 593 бюллетеня. Проголосовали 142 907 человек.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.