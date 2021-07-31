В Москве завершился подсчет тестового онлайн-голосования

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Завершился подсчет результатов тестового онлайн-голосования в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

По результатам голосования, большинство выступило за приоритет развития общественного транспорта в городе. За этот вариант свои голоса отдали 101 363 человека. При этом за развитие личного транспорта проголосовал 40 621 москвич.

Кроме того, 70 043 проголосовавших выступили за обязательную вакцинацию депутатов. 62 632 человека посчитали, что прививку необходимо обязательно делать всем гражданам без исключений.

Еще 60 662 москвича считают, что обязательную вакцинацию необходимо ввести для медицинских работников и персонала медицинских организаций, а 59 522 уверены, что она необходима для чиновников федеральных органов власти Москвы.

Ранее сообщалось, что в столице завершились тестовые испытания системы дистанционного онлайн-голосования.

Всего за два дня тестирования было выдано 146 593 бюллетеня. Проголосовали 142 907 человек.

До этого портал мэра и правительства Москвы подготовил спецпроект об электронном голосовании.

В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.