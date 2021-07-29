Более 100 тыс человек приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования в Москве

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В Москве продолжается тестирование системы дистанционного электронного голосования. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

На данный момент участие в испытаниях платформы приняли более 100 тысяч человек.

В ходе тестирования совершеннолетние москвичи, имеющие учетную запись на сервисе mos.ru, могут ответить на два вопроса в онлайн-формате. За ходом тестирования наблюдают технические специалисты.

Общегородское тестирование системы электронного дистанционного голосования завершится 30 июля в 20:00.

Ранее портал мэра и правительства Москвы подготовил спецпроект об электронном голосовании.

В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.

