ОП Москвы начала обучение наблюдателей на голосовании 17–19 сентября

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В столице приступили к обучению общественных наблюдателей. На предстоящих сентябрьских выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и выборах муниципальных депутатов района Щукино они будут контролировать процесс голосования и подсчета бюллетеней. Об этом рассказал зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей Венедиктов.

"Мы начинаем семинары, обучение наблюдателей. Наблюдатели должны знать не только свои обязанности, но и свои права <...> Видеонаблюдение, call-центр – все это упрощает, но не заменяет работу наблюдателей", – отметил он, подчеркнув важность того факта, что обучением будет заниматься Высшая школа экономики, специалисты которой хорошо разбираются в юридических аспектах выборов.

Между тем декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов добавил, что основная задача обучения состоит в обеспечении тотального и качественного общественного наблюдения на выборах трех уровней.

Отмечается, что юристы ВШЭ будут консультировать и оказывать правовую поддержку наблюдателям и в ходе избирательного процесса. Последние также смогут обращаться в Общественный штаб с помощью приложения "Мобильный наблюдатель".

Уточняется, что на данный момент в Москве к корпусу наблюдателей уже присоединились свыше 13 тысяч человек, при этом набор добровольцев все еще продолжается.

Ранее столичный портал mos.ru подготовил спецпроект об электронном голосовании. В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.

Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов.

