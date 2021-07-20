Тестирование электронного голосования пройдет в Москве 29–30 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице с 29 по 30 июля пройдет уже седьмое тестирование системы электронного голосования в преддверии сентябрьских выборов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В ходе него москвичам предстоит ответить на два вопроса, касающихся их мнения по поводу различных важных городских моментов. Таким образом, проверят исправность системы, ее устойчивость к нагрузкам и готовность к кибератакам. Принять участие в тестировании могут горожане старше 18 лет, имеющие учетную запись на портале mos.ru.
Проконтролировать работу электронного голосования могут не только его разработчики и простые люди, но и хакеры – те из них, кто сможет взломать систему и значительно повлиять на ее работу, получат денежное вознаграждение.
Ранее mos.ru подготовил спецпроект об электронном голосовании. В новом разделе все желающие могут узнать, как принять участие в выборах онлайн, а также какие технологии гарантируют безопасность такого вида голосования и каким образом обеспечивается его анонимность.
Единый день голосования в 2021 году пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов.
Почти 6,5 тысячи кандидатов примут участие в выборах в Госдуму
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