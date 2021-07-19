Роспотребнадзор подготовил рекомендации по проведению выборов в Госдуму

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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы в сентябре. Документ опубликован на сайте Центризбиркома РФ.

Избиратель должен будет надеть маску и перчатки, а также использовать индивидуальную ручку. При этом ему не следует давать в руки члену комиссии свой паспорт.

"Документ, удостоверяющий личность, предъявляется избирателем в развернутом виде самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии. При этом избирателю рекомендуется самостоятельно перелистывать страницы указанного документа", – говорится в рекомендациях.

Перед помещением для голосования должен быть оборудован пункт, где люди смогут продезинфицировать руки, получить маски, перчатки, ручки.

Кабины для тайного голосования должны использоваться без передней шторки. Одновременно с этим нарушение тайны голосования должно быть исключено.

Членам комиссии, организующим процедуру голосования на дому, помимо маски, перчаток и защитного экрана для лица, рекомендуется надевать одноразовые халаты.

Голосование на выборах в Госдуму будет проводиться в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Решение сделать голосование многодневным было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества.

