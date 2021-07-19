Роспотребнадзор подготовил рекомендации по проведению выборов в Госдуму

Фото: Москва 24/Мария Касатина
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы в сентябре. Документ опубликован на сайте Центризбиркома РФ.
Избиратель должен будет надеть маску и перчатки, а также использовать индивидуальную ручку. При этом ему не следует давать в руки члену комиссии свой паспорт.
"Документ, удостоверяющий личность, предъявляется избирателем в развернутом виде самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии. При этом избирателю рекомендуется самостоятельно перелистывать страницы указанного документа", – говорится в рекомендациях.
Перед помещением для голосования должен быть оборудован пункт, где люди смогут продезинфицировать руки, получить маски, перчатки, ручки.
Кабины для тайного голосования должны использоваться без передней шторки. Одновременно с этим нарушение тайны голосования должно быть исключено.
Членам комиссии, организующим процедуру голосования на дому, помимо маски, перчаток и защитного экрана для лица, рекомендуется надевать одноразовые халаты.
Голосование на выборах в Госдуму будет проводиться в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Решение сделать голосование многодневным было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества.
Почти 6,5 тысяч кандидатов примут участие в выборах в Госдуму
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: