Сын Фургала подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы

Фото: instagram.com/khab_izbirkom
Антон Фургал, сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы. Информация об этом появилась на странице региональной избирательной комиссии в Instagram.
В комиссии отметили, что для регистрации кандидата-самовыдвиженца по Комсомольскому одномандатному избирательном округу ему необходимо предоставить 15 433 подписи избирателей, собранные в границах избирательного округа.
По избирательному округу № 69 Хабаровского одномандатного избирательного округа документы для участия в выборах в качестве самовыдвиженца представил также Андрей Петров. Он уже участвовал в выборах депутатов Госдумы и главы Хабаровского края от партии "Зеленые".
Ранее стало известно, что голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Решение сделать голосование многодневным было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества.
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