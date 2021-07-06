Сын Фургала подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы

Фото: instagram.com/khab_izbirkom

Антон Фургал, сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы. Информация об этом появилась на странице региональной избирательной комиссии в Instagram.

В комиссии отметили, что для регистрации кандидата-самовыдвиженца по Комсомольскому одномандатному избирательном округу ему необходимо предоставить 15 433 подписи избирателей, собранные в границах избирательного округа.

По избирательному округу № 69 Хабаровского одномандатного избирательного округа документы для участия в выборах в качестве самовыдвиженца представил также Андрей Петров. Он уже участвовал в выборах депутатов Госдумы и главы Хабаровского края от партии "Зеленые".

Ранее стало известно, что голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Решение сделать голосование многодневным было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества.

