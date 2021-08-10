МТПП предложила разыграть среди участников онлайн-голосования квартиры и машины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московская торгово-промышленная палата выступила с предложением провести акцию "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Об этом сообщается на сайте МТПП.

"10 августа на заседании Актива Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) было принято единогласное решение обратиться к правительству Москвы с инициативой провести программу стимулирования гражданской активности "Миллион призов – #ВыбираемВместе", – говорится в сообщении.

В пресс-службе МТПП уточнили, что принять участие в программе уже изъявили желание компании строительной и автомобильной отраслей, которые намерены предоставить для розыгрыша квартиры и легковые автомобили.

Отмечается, что ранее программа продемонстрировала положительный социально-экономический эффект. По словам президента МТПП Владимира Платонова, столичный бизнес постепенно возвращается к допандемийным темпам развития, чему, помимо прочего, способствовала и реализация данного проекта.

"Однако сохраняются опасения новых ограничений, связанные с тем, что массовое голосование на участках может стать потенциальным источником распространения инфекции. Причем не только коронавируса, но и традиционных для осени гриппа и ОРВИ. Поэтому предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья", – отметил он.

По словам Платонова, участие предпринимателей в программе "Миллион призов – #ВыбираемВместе" является демонстрацией высокого уровня их социальной ответственности, поскольку ее целью является сохранение здоровья людей и предотвращение нежелательных для бизнеса ограничений.

"Желание привлечь внимание москвичей к электронному голосованию и выборам в целом – это осознанная гражданская позиция, которую можно только приветствовать", – пояснил Платонов.

Всего к программе уже присоединились более 70 компаний, среди которых торговые сети "Магнит", "Пятерочка", "Дикси", "Лента", "Азбука вкуса", "Детский мир", "Ригла", "Спортмастер", а также аптечные, ресторанные сети и предприятия общепита.

Ранее для москвичей старше 60 лет была запущена беспроигрышная лотерея "Миллион призов", в рамках которой после первой прививки от коронавируса можно получить бонусную карту на 1 000 рублей или промокод на ту же сумму. Деньги можно потратить в магазинах, ресторанах и аптеках партнеров программы.