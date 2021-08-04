"Вакцина рулит": еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

В Москве разыграли еще 5 автомобилей среди привившихся от COVID-19. Прямая трансляция розыгрыша прошла на телеканале Москва 24.

Компьютер выбрал победителей среди тех, кто получил первый компонент вакцины с 26 июля по 1 августа. Ими стали Иван Дмитриевич, Александр Михайлович, Азим, Валентина Леонидовна и Валентина Степановна.

В скором времени организаторы свяжутся с победителями по номеру +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как получить автомобиль. Проверить, выиграли ли вы, можно также в специальном сервисе на mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Помимо этого, для москвичей старше 60 лет запущена беспроигрышная лотерея "Миллион призов", в рамках которой после первой прививки можно получить бонусную карту на 1 000 рублей или промокод на ту же сумму. Деньги можно потратить в магазинах, ресторанах и аптеках партнеров программы.