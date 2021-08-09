Моряк назвал онлайн-голосование наиболее удобной формой волеизъявления

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Дистанционное электронное голосование является наиболее удобной формой волеизъявления, поскольку позволяет принять участие в выборах абсолютно всем гражданам, несмотря на пандемию и личные обстоятельства, заявил в эфире телеканала Москва 24 моряк атомного ледокольного флота предприятия ФГУП "Атомфлот" Александр Шерстобитов.
Сам москвич, работающий в море, планирует отдать свой голос на сентябрьских выборах именно с помощью электронного голосования.
"Я работаю в море и хочу, чтобы мой голос был услышан. В условиях командировки и пандемии этот метод (электронное голосование. – Прим. ред.) – наиболее удобный для меня. Он расширяет круг людей, которые могут свободно проголосовать. Я доверяю этому голосованию так же, как и прямому очному методу, но при условии, если есть прямой технологический контроль голосования", – сказал Шерстобитов.
В нынешнем году для жителей ряда регионов будет доступно электронное голосование на выборах. Принять участие может каждый гражданин РФ, достигший совершеннолетия. Для подачи заявления необходимо иметь учетную запись на mos.ru. Прием заявок закончится в 23:59 13 сентября.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
Общественники обсудили с кандидатами в депутаты МГД тему онлайн-голосования
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