На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков

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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова анонсировала открытие зарубежных участков для голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас предполагается 348 зарубежных участков открыть в подавляющем большинстве стран, как обычно, за исключением буквально нескольких стран", – рассказала специалист.

В итоговый список не попали такие страны, как Йемен, Ливия и Грузия. В последнем случае россияне могут для голосования посетить соседние страны.

Голосование на выборах в Госдуму состоится в период с 17 по 19 сентября. В соответствии с действующим законодательством, депутатов избирают на пять лет – 225 человек по партийным спискам и еще 225 человек по одномандатным округам в один тур.

В нынешнем году для жителей ряда регионов будет доступно электронное голосование на выборах. В Москве заявку на участие в онлайн-процедуре подали 150 тысяч жителей.